Погода на день: 27 марта в Ижевске пасмурно и +8 °С

Ожидается небольшое похолодание Фото: Архив редакции «Комсомольская правда – Ижевск»

Доброе утро, Ижевск. Наступил понедельник, 27 марта, самое время прийти в себя после выходных и хорошо подготовиться к первому рабочему дню недели! В столице Удмуртии в течение дня ожидаются дожди и туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +8 °С. Ветер южный 2-3 м/с. Ночью до +6 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 72%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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