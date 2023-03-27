Погода на день: 27 марта в Ижевске пасмурно и +8 °С

Ожидается небольшое похолодание Фото: Архив редакции «Комсомольская правда – Ижевск»
Доброе утро, Ижевск. Наступил понедельник, 27 марта, самое время прийти в себя после выходных и хорошо подготовиться к первому рабочему дню недели! В столице Удмуртии в течение дня ожидаются дожди и туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +8 °С. Ветер южный 2-3 м/с. Ночью до +6 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 72%, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Администрацию Ижевска обязали принять в собственность заброшенную детскую площадку
Густой туман сохранится в Удмуртии ночью и утром 27 марта
Процессуальную проверку начали в Удмуртии по факту коммунальной аварии в Камбарке