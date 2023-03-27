В интернет-магазинах Удмуртии продают незарегистрированные сорта семян для рассады

Ряд продавцов уберет с продажи ряд семян. Фото: архив редакции

На торговых интернет-площадках Удмуртии Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявлен ряд недобросовестных продавцов, реализующих среди своих товаров сорта семян сельскохозяйственных культур, официально не зарегистрированных в Государственном реестре селекционных достижений. Об этом говориться на сайте ведомства.

Так, в сотрудники ведомства обнаружили следующие неизвестные сорта у разных поставщиков: капуста цветная «Малимба» и белокочанная «Белтис», голубика «Бонус», малина «Таруса» и др.

Всего на территории региона за 2023 год было объявлено 6 предостережений о недопустимости подобных нарушений требований в области семеноводства.

«Нарушителям было предложено удалить из продажи онлайн – магазинов наименования сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, не включенных в Государственный реестр», – говорится в сообщении Россельхознадзора по региону.

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