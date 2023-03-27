Выбоины и ямы на площади 754 кв.м залатали дорожники Ижевска за минувшие выходные

Работы проходят в ночное время Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За 25 и 26 марта ижевские дорожники побывали на 13 улицах и нескольких проездах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Общая площадь работ составила 754,4 кв.м. Ямы и выбоины заделали на улицах 4-я Подлесная, 5-я Подлесная, 8-я, 40 лет Победы, Автозаводская, Воткинское шоссе, Гагарина, Живсовхозная, Кирпичная, Молодежная, Нижняя, Союзная, а также в шлюзовом проезде по ул. 40 лет Победы, проездах от пер. Широкий до ул. Наговицына и от ул. К. Маркса до ДК «Металлург». работы также прошли в пр. Копровый.

С 13 марта дорожники убрали дефекты на общей площади 5322,3 кв. м. В администрации напомнили, что это временные меры, а основательный ремонт дорог начнется в апреле-мае.

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