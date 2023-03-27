Ливневую канализацию в Ижевске очистят до 1 апреля

Фото: скриншот из видео @olegbekmemetev

Ижевские коммунальные службы продолжают противопаводковые работы. Об этом сообщает глава города Олег Бекмеметьев.

По словам градоначальника, основные работы проходят в Ленинском и Первомайском районах т.к. они наиболее подвержены подтоплению. Напомним, в последнее время количество жалоб на подтопление дворов и улиц в Удмуртии увеличилось в 4 раза. В Ижевске таких сообщений уже 157. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов винит в этом несвоевременный вывоз снега и некачественное водоотведение.

Тем не менее в Ижевске работы по расчистке водопропускных канав и труб подходят к концу. До 1 апреля более 30 км открытой ливневки обработают паром и кипятком.

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