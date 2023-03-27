Администратор сети магазинов в Ижевске присвоил 118 тысяч рублей

Мужчина получил условный срок
Фото: Архив КП
В Ижевске за присвоение денег осудили 27-летнего администратора торговой сети продовольственных магазинов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
С апреля 2022 года мужчина оформлял поддельные возвраты товаров и отправлял деньги на свой счет в банке. Также он забирал деньги из кассы. На этих махинациях его поймали в августе 2022 года. К тому времени он уже украл 118 тысяч рублей.
Суд приговорил ижевчанина к 1,5 годам лишения свободы условно, установив испытательный срок 2 года.
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