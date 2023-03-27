Гороскоп на день: 28 марта Козерогам не стоит поддаваться панике, а Близнецов ждет приятное знакомство

Настало время перемен Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил на 28 марта прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Самое время расслабиться, выдохнуть – все, что надо, вы уже сделали. Не пытайтесь делать все и сразу, будьте максимально честны с собой и реалистичны. Ваша уверенность в себе дает отличные результаты!

Телец

Не стоит начинать новое: ни отношения, ни проекты. Ничего хорошего это не даст. Семейным Тельцам лучше проявить уступчивость, так вы сможете сохранить самое главное.

Близнецы

Хорошее время, чтобы начать действовать максимально активно и напористо. Будьте смелее в своих мечтах и поступках. Все планеты благоволят вам. Одиноких Близнецов ждет неожиданно приятное знакомство.

Рак

Вы потихоньку выбираетесь из зимней спячки, и это не может не радовать. Наметьте шаги и придерживайтесь плана, тогда ваши задумки будут выполнены максимально эффективно.

Лев

Пока вы наслаждаетесь жизнью, кто-то решает за вас глобальные вопросы. Не мешайте им, будьте хладнокровны. А вот накопившуюся энергию обязательно выпускайте в активных занятиях спортом.

Дева

Не пора ли что-то менять? Начните с малого, так, глядишь, и до глобального дойдете. Прислушивайтесь к голосу разума, а также к советам верных друзей.

Весы

Терпение и труд все перетрут – именно эта поговорка как нельзя правильно описывает этот период жизни Весов. Скоро у представителей этого знака гороскопа будет долгожданный отдых.

Скорпион

Удачный период для карьеры и для продвижения по службе. Но не нужно брать на себя максимум. Вы не сможете все выполнить и разочаруетесь. Ваша способность договариваться поможет.

Стрелец

Ваша рациональность вам на руку: именно это поможет вам раскрыть творческий потенциал. Но знайте, время перемен еще не наступило. В отношениях с противоположным полом у Стрельцов пока все сложно.

Козерог

Не стоит поддаваться панике – все то, что с вами происходит, должно в любом случае произойти. Будьте начеку с финансами, не стоит вкладывать свои сбережения в этот период. Вечер лучше провести в кругу семьи, не стоит заниматься работой.

Водолей

Не предпринимайте резких шагов. Не стоит менять работу, рвать устоявшиеся отношения. Самое лучшее время сейчас – это закрывать все «хвосты», составлять планы (даже глобальные) на будущее и разбирать накопившиеся вещи.

Рыбы

Следует обратить внимание на свое здоровье, не затягивайте с посещением специалистов. Набирайтесь сил, выходные будут максимально насыщенными.

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