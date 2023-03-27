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НовостиОбщество27 марта 2023 9:55

Банк в Удмуртии просил клиентов оплатить несуществующие задолженности

Организацию оштрафовали
Софья Кель
Потерпевшие просили перестать звонить, но сотрудники банка их не слушали

Потерпевшие просили перестать звонить, но сотрудники банка их не слушали

Фото: Амир Закиров

Сотрудники одного из банков Удмуртии перепутали телефонные номера и звонили с требованием оплатить долг другим людям. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по региону.

Такие звонки поступали четырем местным жителям, при этом у них не были заключены кредитные договоры с этим банком. Во время телефонных разговоров они объясняли ситуацию и просили больше им не звонить. На это сотрудник банка заявил, что звонки все равно будут продолжаться.

Банк привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). За каждое правонарушение организацию оштрафовали на 90 тысяч рублей.

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