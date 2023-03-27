Банк в Удмуртии просил клиентов оплатить несуществующие задолженности

Потерпевшие просили перестать звонить, но сотрудники банка их не слушали Фото: Амир Закиров

Сотрудники одного из банков Удмуртии перепутали телефонные номера и звонили с требованием оплатить долг другим людям. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по региону.

Такие звонки поступали четырем местным жителям, при этом у них не были заключены кредитные договоры с этим банком. Во время телефонных разговоров они объясняли ситуацию и просили больше им не звонить. На это сотрудник банка заявил, что звонки все равно будут продолжаться.

Банк привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). За каждое правонарушение организацию оштрафовали на 90 тысяч рублей.

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