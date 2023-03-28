Погода в Ижевске на 28 марта: до +7 °С и небольшой дождь

28 марта в Ижевске будет пасмурно. Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет пасмурно. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +5…+7 °С. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Ожидается небольшой дождь.

Ночью температура воздуха -3….0 °С. Будет облачно с прояснениями.

Хорошего вам дня!

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