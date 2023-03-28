Глава Удмуртии доставил бойцам СВО тепловизоры, антидроновое ружье и квадрокоптеры

Фото: скринщот из видео
Александр Бречалов прибыл в зону СВО и передал военнослужащим из Удмуртии гуманитарный груз с малой родины. Этим он поделился в соцсетях.
Мужчинам доставили тепловизоры, антидроновое ружье, четыре квадрокоптера, генераторы, бензопилы и оргтехнику. Напомним, кроме оружия военнослужащим привезли машину со встроенным медоборудованием. Внутри «медпункта на колесах» есть дефибриллятор, кислородный ингалятор и реанимационный набор. Все снаряжение подготовили по заявкам командиров.
«По питанию у солдат вопросов нет. Настрой бодрый. Готовы выполнять задачи, которые поставила перед ними Родина. Мы со своей стороны постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы им помочь», – сообщил Бречалов.
В конце беседы глава республики пожал руки военнослужащим и поблагодарил за службу.
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