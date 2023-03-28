Динару Алпашаеву назначили на пост советника главы Удмуртии

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27 марта Динара Алпашаева приступила к обязанностям советника главы Удмуртии. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.

Напомним, 20 февраля Алпашаева ушла с поста директора Корпорации развития Удмуртии, которую она возглавляла с декабря 2020 года. Сейчас эту должность занимает директор УК «Промпарк» Владимира Смирнова.

СПРАВКА:

Родилась 30 апреля 1988 года в Челябинске. Окончила институт права, социального управления и безопасности в УдГУ. С 2017 года работала в аппарате главы и правительства Удмуртии. В 2019 году перешла в Корпорацию развития на пост заместителя гендиректора по правовым и административным вопросам. В 2020 году заняла должность руководителя организации.

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