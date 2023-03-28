В Республиканской стоматологической поликлинике в Ижевске закончился ремонт

Стоматология уже работает в обычном режиме. Фото: @elvira_pinchuk

Закончился ремонт в Республиканской стоматологической поликлинике по адресу ул. 40 лет Победы, 50 в Ижевске. Об этом сообщает вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

На деньги из регионального бюджета в стоматологии отремонтировали центральное стерилизационное отделение, четыре лечебных и два хирургических кабинета. Также в поликлинике обновили покрытие стен, пола и потолков, заменили батареи, окна и мебель. Напомним, это первый ремонт в клинике за последние 50 лет.

Сейчас стоматология работает в обычном режиме. Все специалисты продолжают работу на обновленных рабочих местах.

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