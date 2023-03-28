Девять жителей Сарапула осудят за организацию азартных игр

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В Сарапуле за организацию азартных игр осудят 9 местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в июне 2021 года один из обвиняемых нанял 8 человек и открыл подпольное казино. На этом преступлении группу поймали только в декабре 2022 года. За это время они успели обогатиться на 1,4 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из помещений казино деньги и игровое оборудование.

Уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору) передали в суд для рассмотрения по существу.

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