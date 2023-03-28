Гороскоп на день: 29 марта Рыбы добьются своего в делах, а Стрельцы – в любви

Повороты судьбы предугадать невозможно Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Приготовьтесь встретиться лицом к лицу с нависшей угрозой. Решение проблем придется искать самостоятельно. Не бойтесь ошибиться.

ТЕЛЕЦ

Счастье в ваших руках будет реальным, если использовать выпавшую возможность. Не упустите ее.

БЛИЗНЕЦЫ

Материальный мир преподнесет вам массу неожиданных подарков. Некоторые из них вам могут не понравиться, но поверьте, они вам пригодятся.

РАК

Приготовьтесь отправиться в путешествие за новыми знаниями. Не стоит бояться принимать неожиданные решения. Судьба подскажет вам, что нужно делать.

ЛЕВ

Пришла пора кардинальных перемен. Работа с бумагами останется далеко позади. Вы услышите долгожданный вердикт и обретете свободу.

ДЕВА

Энергия созидания отойдет на второй план, уступив место разрушению. Это идеальное время, чтобы избавиться от всего в своей жизни.

ВЕСЫ

Стоит опасаться ссор, особенно с близкими людьми. Сегодня ваши слова имеют особую силу. Вы можете навредить кому-то, сами того не осознавая.

СКОРПИОН

Стойкость и уверенность в себе поможет вам быстро добиться успеха. Но вот чтобы сохранить позиции, вам придется приложить немало усилий.

СТРЕЛЕЦ

Семейное счастье и благополучие будут царить в вашем доме. Будьте готовы к неожиданным, но приятным предложениям.

КОЗЕРОГ

Грядущий день несет вам серьезное испытание, связанное с потерей чего-то или кого-то важного. Осмыслить произошедшее будет тяжело. Вам потребуется время, чтобы прийти в себя.

ВОДОЛЕЙ

Вселенная подарит вам энергию вдохновения и возможность залечить раны на вашем сердце. Прислушайтесь к себе, и счастье само придет к вам.

РЫБЫ

Время не будет стоять на месте. Вам предстоит научиться подстраиваться под него. Двигайтесь вперед, и вы сможете добиться желаемого результата.

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