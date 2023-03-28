Закроют ли в Ижевске магазин «Леруа Мерлен» в ближайшее время?

Французская компания уходит из России Фото: Диля Ахмадишина

Жители Ижевска обеспокоены сообщениями о том, что французская компания Leroy Merlin («Леруа Мерлен») объявила о намерении покинуть Россию и продать все свои магазины, находящиеся на территории страны. Ждать ли закрытия магазинов?

В России на данный момент работает 111 магазинов в 65 городах, один из них находится в Ижевске на ул. Камбарская, 108. Однако переживать о том, что Leroy Merlin в скором времени может закрыться, не стоит.

«Компания продолжает работать в обычном режиме, в настоящий момент речь идет только о намерении. Оно никак не повлияет на нашу организацию в обслуживании клиентов, работу сотрудников и взаимоотношения с партнерами», – прокомментировал специалист клиентской поддержки.

Компанию планируют передать локальному менеджменту, но в какие сроки произойдет передача фирмы, пока не известно. Но, судя по всему, бежать в магазин и закупаться товарами точно не стоит.

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