Участники СВО из Удмуртии через телемост поговорили с родными и близкими

Фото: @a.brechalov

Глава Удмуртии Александр Бречалов специально для военнослужащих в зоне СВО из нашего региона организовал телемост, с помощью которого они смогли встретиться с родственниками. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Мужья и сыновья у вас рукастые, с хорошей светлой головой и твердым взглядом. Вам – огромная благодарность за поддержку ребят. В вашем лице хочу поблагодарить всех жителей Удмуртии, наших предпринимателей за помощь», – обратился к семьям бойцов Бречалов.

Пообщаться с бойцами приезжали целыми семьями. Родители давали напутствия, жены рассказывали о том, как скучают, а дети читали стихи и показывали рисунки. Мама одного из бойцов отметила, что их никто не предупредил об этом видеозвонке.

«Дорогой наш сыночек, сегодня нам такой сюрприз сделали, мы просто не ожидали. Сказали, что будет какая-то съемка, вам приветы передавать. Так что нам вдвойне приятно, что нам такой сюрприз сделали», – сказала женщина.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов отправился в зону СВО, чтобы доставить очередной груз с гумпомощью. Мужчинам привезли оружие, оргтехнику и машину со встроенным медоборудованием. Всего с начала спецоперации в Украину из Удмуртии направили более 400 тонн грузов.

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