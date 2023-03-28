Более 10 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за минувшую неделю

Большая часть заболевших – это дети младше 14 лет Фото: Мария Бакланова

С 20 по 26 марта в Удмуртии ОРВИ заболел 10 801 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Более 55% от общего числа – дети младше 14 лет. Среди них зарегистрировали 5 983 случая заболевания. Больше всего заболевших в столице Удмуртии – за неделю 5 476 ижевчан. Также 139 пациентам поставили диагноз «грипп», из них из них грипп А – 11, грипп В – 128.

Из-за высокого уровня заболеваемости на карантин закрыли класс в одной школе и 31 группу в 25 детских садах.

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