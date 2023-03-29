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НовостиОбщество29 марта 2023 2:35

Погода в Ижевске на день: 29 марта в городе ясно и +3°С

Делимся прогнозом на эту среду
Софья Кель
Сегодня в столице Удмуртии солнечно

Сегодня в столице Удмуртии солнечно

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии ясно и малооблачно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра остановится на уровне 0°…+3°С. Ветер восточный со скоростью 5,1 м/с. Ночью температура опустится до -3°С.

Хорошего вам дня!

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