Погода в Ижевске на день: 29 марта в городе ясно и +3°С

Сегодня в столице Удмуртии солнечно
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня в столице Удмуртии ясно и малооблачно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра остановится на уровне 0°…+3°С. Ветер восточный со скоростью 5,1 м/с. Ночью температура опустится до -3°С.
Хорошего вам дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пять собак в Можге отравились разбросанными на улицах таблетками
Мужчина из Ижевска из-за ревности откусил часть уха сопернику
Они среди нас: нейросеть создала портреты неофициальных районов Ижевска