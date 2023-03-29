Дорожники Ижевска заделали ямы на 17 улицах 28 марта

Ямы заливают литым асфальтом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

28 марта дорожные службы Ижевска залатали выбоины на дорогах на общей площади 468 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы прошли на 17 улицах, в их числе 10 лет Октября, Автозаводская, Базисная, Воткинское шоссе, Ленина, Московская, Новоажимова, Областная, Партизанская, Ракетная, Свободы, Славянское шоссе, Союзная, Удмуртская, Учхозная, а также на пл. 50 лет Октября и по дороге на Новый Игерман.

В ведомстве напомнили, что временный ремонт необходим для обеспечения безопасности дорожного движения. Основные работы начнутся в апреле-мае.

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