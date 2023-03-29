Более 9 тысяч заявлений на зачисление в первый класс подали в Ижевске

Большая часть родителей для подачи заявления воспользовалась порталом Госуслуг Фото: Сергей ГРАЧЕВ

25 марта в Ижевске начался прием заявлений на зачисление в первый класс. Как сообщает глава города Олег Бекмеметьев, на сегодняшний день в школы поступило уже более 9 200 заявлений.

Большая часть родителей воспользовалась порталом Госуслуг – через него поступило 5 890 заявлений. При этом по данным о выпускниках детских садов, в 2023 году в школы Ижевска поступят 10 350 первоклассников.

«Но уверен, их будет больше, а места найдутся для всех», – отметил Бекмеметьев.

Напомним, запись продлится до 30 июня. Узнать о том, как и когда можно подать заявление, а также какие льготы доступны можно в нашем материале.

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