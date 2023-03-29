Пьяный водитель в Ижевске сбил 19-летнего молодого человека на пешеходном переходе

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
28 марта примерно в 16:48 напротив дома №53 на улице 10 лет Октября в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
25-летний пьяный водитель Mazda 6 сбил 19-летнего пешехода. Молодой человек переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получил травмы, его госпитализировали. В отношении водителя составлены административные материалы, а машину поместили на специализированную стоянку.
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