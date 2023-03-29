Бывшего и.о. начальника МЧС Удмуртии осудят за служебный подлог

Обвиняемый признал вину Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Дело бывшего исполняющего обязанности начальника управления МЧС Удмуртии передали в суд. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону, его будут судить за служебный подлог.

Напомним, 36-летний мужчина заставлял подчиненных помогать в коммерческой организации, руководителем которой был его родственник. Формально сотрудники не находились на работе, но в табеле учета рабочего времени их регулярно отмечали и прогулы не вносили.

Мужчину задержали в январе этого года, сразу после этого УФСБ по Удмуртии прокомментировало эту ситуацию. Во время расследования обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

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