Бывшего и.о. начальника МЧС Удмуртии осудят за служебный подлог

Обвиняемый признал вину
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Дело бывшего исполняющего обязанности начальника управления МЧС Удмуртии передали в суд. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону, его будут судить за служебный подлог.
Напомним, 36-летний мужчина заставлял подчиненных помогать в коммерческой организации, руководителем которой был его родственник. Формально сотрудники не находились на работе, но в табеле учета рабочего времени их регулярно отмечали и прогулы не вносили.
Мужчину задержали в январе этого года, сразу после этого УФСБ по Удмуртии прокомментировало эту ситуацию. Во время расследования обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.
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