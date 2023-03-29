70 жалоб на подтопление поступило от жителей Удмуртии с начала половодья

Чаще всего люди жалуются на затопления дворов, дорог и тротуаров Фото: Сергей ГРАЧЕВ

25 марта в Удмуртии объявили начало весеннего половодья. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за это время поступило 70 жалоб на подтопление от местных жителей.

Наибольшее количество обращений поступило из Ижевска, Глазова и Балезинского района. Чаще всего люди жалуются на затопления дворов, дорог и тротуаров. С учетом текущей погоды прогнозируемый пик паводка сместился с 15 на 10 апреля. При этом власти назвали противопаводковую ситуацию стабильной.

«По количеству осадков ситуация приближена к среднемноголетним значениям. Промерзание земли незначительное, что способствует хорошему впитыванию влаги в почву. Продолжается мониторинг водохозяйственной обстановки на реках и прудах республики», – отметили в правительстве.

Сейчас в Ижевском, Камбарском, Воткинском и Пудемском прудах снижают уровень воды. В каждом городе и районе разработан план действий в случае негативного развития половодья.

Напомним, ранее эксперт Дмитрий Адаховский сделал прогноз на половодье в Удмуртии в этом году.

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