Менеджера кредитно-потребительского кооператива в Удмуртии подозревают в краже денег у вкладчицы

Возбуждено уголовное дело
Фото: Мария Бакланова
32-летняя жительница Камбарки задержана по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Подозреваемая работает менеджером в кредитно-потребительском кооперативе. В 2022 году ее клиенткой стала 45-летняя местная жительница – она вложила в КПК 420 тысяч рублей. В марте этого года вкладчица решила снять деньги со счета вместе с начисленными процентами, но выяснилось, что деньги на счет КПК от ее имени не поступали. Следователи установили, что менеджер украла эту сумму и потратила деньги на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в крупном размере». Женщине выдали подписку о невыезде.
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