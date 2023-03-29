В Удмуртии предпринимателя осудят за мошенничество с субсидиями на 337 тысяч рублей

Уголовное дело направили в суд
Фото: Мария Бакланова
41-летнего жителя поселка Балезино обвиняют в мошенничестве при получении субсидий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Известно, что мужчина работал директором одной из коммерческих организаций Балезинского района. По версии следствия, в июне 2022 года предприниматель отправил в органы власти ложную информацию о несуществующих работниках организации и таким образом получил субсидию. На этих махинациях его поймали в ноябре 2022 года. К тому времени мужчина успел обогатиться на 337 599 рублей.
Уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения) направили в суд с обвинительным заключением.
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