В Удмуртии предпринимателя осудят за мошенничество с субсидиями на 337 тысяч рублей

Уголовное дело направили в суд Фото: Мария Бакланова

41-летнего жителя поселка Балезино обвиняют в мошенничестве при получении субсидий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Известно, что мужчина работал директором одной из коммерческих организаций Балезинского района. По версии следствия, в июне 2022 года предприниматель отправил в органы власти ложную информацию о несуществующих работниках организации и таким образом получил субсидию. На этих махинациях его поймали в ноябре 2022 года. К тому времени мужчина успел обогатиться на 337 599 рублей.

Уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения) направили в суд с обвинительным заключением.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Провал на федеральной трассе М-7 ликвидировали

Глава Удмуртии прокомментировал новый скандал вокруг ТРЦ «Италмас»

Они среди нас: нейросеть создала портреты неофициальных районов Ижевска