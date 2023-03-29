Движение под железнодорожным мостом в Балезино закрыли из-за подтопления

Фото: @balezino

29 марта в 8:00 закрыли движение под железобетонным мостом на улице Калинина в Балезино. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Проезд закрыли из-за подтопления моста. О сроках открытия движения не сообщается. Местным жителям придется воспользоваться объездными путями.

Напомним, 25 марта в Удмуртии объявили начало весеннего половодья. За это время поступило 70 жалоб на подтопление дворов, дорог и тротуаров от местных жителей и Балезинский район вошел в число рекордсменов по количеству обращений.

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