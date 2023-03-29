В среднем жители России ищут работу полгода

Поиск работы может занять далеко не один месяц Фото: Амир Закиров

Среднее время поиска работы в России занимает примерно полгода. Об этом сообщает RT, ссылаясь на статистику Росстата.

По результатам анализа, быстрее всего работу находят соискатели в Нижегородской области – в среднем за 3,5 месяца. В список лидеров также попали Москва (3,8 месяца), Санкт-Петербург (4 месяца) и Московская область (4,1 месяца). При этом больше всего времени на поиск работы тратят жители Карачаево-Черкесии (13,5 месяца), а также соискатели в Забайкальском крае (10,5 месяца), Пермском крае (9,2 месяца) и в Северной Осетии (8,8 месяца).

«Регионы, где работу находят быстрее, это центральные, развитые регионы. Москва, Санкт-Петербург, Московская область и так далее. Московская область, во-первых, сейчас очень хорошо развивается, а во-вторых, многие люди ездят в Москву на работу. Это уже устоявшийся факт. В Нижнем тоже идет довольно хорошее развитие», – сказала заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Егорова.

Женщина также отметила, что в целом уровень безработицы в стране снижается. Напомним, что такая же тенденция замечена и в Удмуртии. Сейчас уровень зарегистрированной безработицы в регионе составляет 0,59%. На 22 марта в поисках работы находились 4 487 жителя республики.

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