Помогшую мошенникам похитить более 2 млн рублей у пенсионеров жительницу Пермского края будут судить в Удмуртии

Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

36-летняя жительница Пермского края обвиняется в похищении денег у пенсионеров из Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Расследование уголовного дела уже завершилось. Как удалось установить следствию, неизвестные лица звонили пожилым гражданам и сообщали, что их родственники попали в ДТП, но уголовной ответственности можно избежать, если заплатить деньги. Звонившие при этом представлялись следователями или адвокатами. Далее адреса жертв через мессенджер предавались женщине-курьеру, которой испуганные пенсионеры отдавали свои сбережения. Похищенные деньги обвиняемая перечисляла на указанные ей банковские счета.

Женщину задержали в Глазове. Выяснилось, что за три дня она приняла участие в обмане шести пожилых людей из Глазова, Сарапула, Воткинска и Чайковского. Общая сумма ущерба потерпевшим составила 2,2 млн рублей.

Глазовская межрайонная прокуратура утвердила по уголовному делу обвинительное заключение. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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