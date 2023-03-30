Тепловоз сошел с рельсов в Удмуртии

Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
29 марта в Удмуртии на железнодорожной станции Кез тележка тепловоза и два вагона поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Известно, что инцидент произошел на подъездном железнодорожном пути ООО «Восток Ресурс». Для ликвидации происшествия на место прибыл восстановительный поезд. В ведомстве заверили, что опрокидывания поезда не было, а движение транспорта продолжалось в штатном режиме.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Прокуратура проверит не было ли нарушений при обслуживании рельс и эксплуатации поезда.
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