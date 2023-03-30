С 25 апреля в Удмуртии введут временный запрет на ловлю рыбы

Ограничения снимут 5 июня
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На время нерестового хода рыбы на акватории Нижнекамского водохранилища в Удмуртии с впадающими в него реками введут запрет на рыболовство. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ограничения будут действовать с 25 апреля по 5 июня. В этот период также запретят передвижение по рекам на маломерных судах. В министерстве природных ресурсов Удмуртии объяснили, что такие меры необходимы для разнообразного потомства рыб в местных водоемах.
В промежутке устья реки Буториха и села Первомайский, а также в акватории от Сарапульского ж/д моста до деревни Межная организуют нерестовые участки, на которых запретят любительскую рыбалку. Нарушителей правил рыболовства могут оштрафовать на сумму от 2 до 200 тысяч рублей, а браконьеров – привлечь к уголовной ответственности.
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