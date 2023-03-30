Иномарка сбила 36-летнюю женщину в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
29 марта примерно в 13:40 на улице Азина в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
26-летний мужчина за рулем Volkswagen Tiguan сбил 36-летнюю женщину. Пешеход переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получила травмы. О госпитализации женщины не сообщается.
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