Иномарка сбила 36-летнюю женщину в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

29 марта примерно в 13:40 на улице Азина в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

26-летний мужчина за рулем Volkswagen Tiguan сбил 36-летнюю женщину. Пешеход переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получила травмы. О госпитализации женщины не сообщается.

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