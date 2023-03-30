Гороскоп на день: 31 марта Скорпионам придется изменить привычный образ жизни, а Водолеям – найти занятие по душе

Счастье где-то рядом Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составила прогноз для всех знаков зодиака

ОВЕН

Вам захочется свободы и независимости. Не бойтесь временами высказывать свое мнение окружающим.

ТЕЛЕЦ

Хватит давать себе обещания сделать что-то в ближайшем будущем. Возьмите ответственность за свои слова и начните действовать.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы сможете с легкостью решить все проблемы, которые возникли в вашей жизни. Примите помощь близких людей.

РАК

День пройдет в состоянии эйфории и радости. К сожалению, не обойдется и без неприятностей, которые потребуют от вас напряжения и сил.

ЛЕВ

Наконец-то наступают дни, когда можно почувствовать себя по-настоящему счастливым. Помните, что многое зависит от того, как вы сами относитесь к жизни.

ДЕВА

Вы будете заниматься привычными делами, тем самым укрепите свою стабильность. Если вы захотите кардинально измениться, задумайтесь, действительно ли это вам необходимо.

ВЕСЫ

Это прекрасное время для новых знакомств, которые могут перерасти в серьезные отношения. Будьте осторожны и не доверяйте всему, что говорят вам люди.

СКОРПИОН

Пожалуй, придется несколько изменить свой привычный образ жизни, чтобы справиться с навалившимися проблемами. Если не сделать этого, то есть вероятность столкнуться с нервным срывом.

СТРЕЛЕЦ

Если вы хотите сделать что-то хорошее для близкого человека, то постарайтесь сделать это самостоятельно, без помощи других.

КОЗЕРОГ

День потребует от вас полной отдачи и энергии. Направьте все свои ресурсы на достижение целей в работе и хобби.

ВОДОЛЕЙ

Может возникнуть желание отдохнуть, расслабиться, поэтому можно начать искать себе занятие по душе, которое поможет избавиться от напряжения.

РЫБЫ

Вы несетесь по жизни в бешеном темпе. Остановитесь и посмотрите вокруг – сколько прекрасного вы можете упустить из-за постоянной спешки.

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