Предпринимателя из Ижевска осудят за уклонение от налогов на 25 млн рублей

Нанесенный бюджету ущерб возмещен в полном размере Фото: Алена Селезнева

В Ижевске по обвинению в уклонении от налогов осудят 44-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Мужчина руководил коммерческой организацией по производству мебели. В период с 2017 по 2019 гг. ижевчанин вносил ложную информацию в налоговые декларации и таким образом не уплатил налоги на сумму более чем 25 млн рублей.

Следователи допросили контрагентов и сотрудников налогового органа, а также обыскали офис и квартиру обвиняемого. Уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате организацией) направили в суд. Нанесенный бюджету ущерб возмещен в полном размере.

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