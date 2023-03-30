Александр Бречалов показал, как живут бойцы из Удмуртии в зоне СВО

Фото: скриншот из видео

Глава Удмуртии Александр Бречалов выложил в соцсети видео, в котором показал, как живут военнослужащие из нашего региона на территории СВО.

По словам главы республики, сейчас перед мужчинами стоит задача отразить диверсионно-разведывательные группы противника, а также не допустить прорыв со стороны акватории.

«С задачей справляются: незадолго до нашего приезда отбили атаку с воды – была попытка разведки боем», – сообщил глава.

В ролике можно увидеть блиндажи, наблюдательные пункты и даже бани, которые соорудили военнослужащие. Мужчины по традиции передали приветы своим близким и заверили семьи в своем возвращении домой.

Напомним, в начале недели Бречалов отправился в зону СВО, чтобы доставить бойцам гуманитарный груз с оружием, оргтехникой и специальным автомобилем со встроенным медоборудованием.

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