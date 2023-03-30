Мужчину из Удмуртии осудят за избиение 12-летней падчерицы

Обвиняемого задержали и заключили под стражу в январе 2023 года Фото: Амир Закиров

В Вавожском районе по обвинению в истязании несовершеннолетней осудят 35-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, с июля 2018 года мужчина систематически избивал 12-летнюю падчерицу, в том числе кочергой и шлангом. Мучения девочки прекратились только в январе 2023 года – отчима задержали и заключили под стражу.

Уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в материальной и иной зависимости от виновного) передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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