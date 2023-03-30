36-летнего мужчину из Удмуртии обвиняют в вырубке леса на 35 млн рублей

Уголовное дело скоро передадут в суд Фото: Иван МАКЕЕВ

В Якшур-Бодьинском районе в незаконной вырубке леса обвиняют 36-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина работал в сфере деревопереработки. В июле 2022 года он нанял рабочих и отправил их на вырубку леса. При этом лесорубы не знали, что находятся на территории, где валка деревьев запрещена. Так, с его легкой руки, мужчины вырубили 391 дерево, в том числе сосны, ели и осины. Также были украдены 47 сухостойных деревьев. Древесину вывозили на пилораму, перерабатывали, а затем продавали. Мужчина незаконно обогатился на 35,3 млн рублей.

Полицейские изъяли лесовоз, трактор и три легковушки. На имущество обвиняемого и его счета наложили арест. Уголовное дело в скором времени передадут в суд.

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