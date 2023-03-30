Мать погибшего двухлетнего малыша осудят в Удмуртии

Ребенок получил ожоги 1-3 степени
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Игринском районе по обвинению в убийстве по неосторожности осудят 37-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
По версии следствия, 2-летний ребенок получил ожоги 1-3 степени. Были повреждены лицо, спина, руки и ноги. Но мать не предприняла никаких мер для спасения малыша. В результате ребенок скончался от полученных травм.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.
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