Льготная стерилизация животных пройдет в Ижевске

Стерилизация поможет снизить количество бездомных животных Фото: Архив КП

В Ижевске с 3 по 30 апреля пройдет месячник льготной стерилизации животных. Об этом сообщает пресс-служба города.

Процедура поможет избежать нежелательного потомства. Пройти ее можно в отделениях городской станции по борьбе с болезнями животных:

– ул. Баранова, 90;

– ул. Красноармейская, 103а;

– Воткинское шоссе,29;

– ул. Молодежная, 22.

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