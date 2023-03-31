Льготная стерилизация животных пройдет в Ижевске

Стерилизация поможет снизить количество бездомных животных
Фото: Архив КП
В Ижевске с 3 по 30 апреля пройдет месячник льготной стерилизации животных. Об этом сообщает пресс-служба города.
Процедура поможет избежать нежелательного потомства. Пройти ее можно в отделениях городской станции по борьбе с болезнями животных:
– ул. Баранова, 90;
– ул. Красноармейская, 103а;
– Воткинское шоссе,29;
– ул. Молодежная, 22.
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