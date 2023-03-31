Дезориентированного мужчину в черной одежде ищут в Ижевске

Фото: ПСО «РЕГИОН 18»

В Ижевске ищут Булычева Максима Валерьевича, 1989 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «Регион 18».

27 марта мужчина вышел из дома на Песочной улице и не вернулся. Поисковики отметили, что пропавший дезориентирован.

Из примет: среднего телосложения, рост около 180 см. Был одет в черные шапку, куртку и спортивные штаны.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем или вам известно его местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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