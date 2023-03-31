Группу из шести наркосбытчиков задержали в Удмуртии

Фото: МВД по Удмуртии

В Удмуртии закончилось расследование уголовного дела в отношении шести наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В группу входили 5 жителей Удмуртии, в том числе 3 девушки, и один житель Владимирской области. Последний привозил наркотики из других регионов и прятал их в закладках рядом с жилыми домами в Ижевске. Другие члены группировки находили эти тайники и продавали запрещенные вещества. Их работа контролировалась куратором в мессенджере.

Известно о 53 случаях нарушения закона этой группой. Сейчас уголовное дело уже утверждено прокурором и скоро его передадут в суд.

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