Группу из шести наркосбытчиков задержали в Удмуртии

Фото: МВД по Удмуртии
В Удмуртии закончилось расследование уголовного дела в отношении шести наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
В группу входили 5 жителей Удмуртии, в том числе 3 девушки, и один житель Владимирской области. Последний привозил наркотики из других регионов и прятал их в закладках рядом с жилыми домами в Ижевске. Другие члены группировки находили эти тайники и продавали запрещенные вещества. Их работа контролировалась куратором в мессенджере.
Известно о 53 случаях нарушения закона этой группой. Сейчас уголовное дело уже утверждено прокурором и скоро его передадут в суд.
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