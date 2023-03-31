Гороскоп на день: 1 апреля Весам стоит отправиться в SPA, а Тельцам разнообразить список хобби

Ловите удачу за хвост! Фото: Мария Бакланова

Чтобы избежать возможных ошибок или настроиться на прекрасные выходные, астролог из Ижевска составила прогноз.

ОВЕН

Устройте для себя культурный выход в театр, на балет или концерт. Но лучше, если вас будет сопровождать галантный кавалер или же близкая подруга.

ТЕЛЕЦ

Пора разнообразить список хобби. Пусть это будет что-то простое, но приносящее максимальное удовольствие вашей душе.

БЛИЗНЕЦЫ

Выходные – время, когда можно раскрыть свои навыки в кулинарии. Попробуйте приготовить необычное блюдо, которое вы еще никогда не готовили.

РАК

С приходом весны лучше полностью поменять обстановку дома. Сделайте ремонт и начните с самого увлекательного – выбора и поклейки обоев. Лучше не заниматься этим в одиночестве.

ЛЕВ

Обратите внимание на вашу кожу, обычно именно по ней можно определить, что не так с вашим организмом. Поменяйте рацион питания и начните здоровый образ жизни.

ДЕВА

Пагубные привычки вас не красят. Стоит отказаться от того, что вас так манит и губит одновременно.

ВЕСЫ

Почему бы не пойти в SPA-салон и отдохнуть как душой, так и телом? Позвольте себе расслабиться и получить удовольствие.

СКОРПИОН

Книга станет вашим верным другом на эти выходные. Вооружитесь интересным экземпляром, укутайтесь в плед и окунитесь в мир увлекательного чтива.

СТРЕЛЕЦ

Пора набраться новых ощущений и даже сменить роль. Это вдохнет в вас новые силы и энергию. А там и до новых вершин рукой подать.

КОЗЕРОГ

Научитесь говорить людям «нет». Надо бы уже начать уважать свои личные границы и прекратить давать возможность окружающим пользоваться вами.

ВОДОЛЕЙ

Сделайте вашему любимому человеку сюрприз. Это может быть как дорогой аксессуар, так и скромный подарок. Главное – от всей души.

РЫБЫ

Начните пить воду по утрам, так вы не только пробудите свой организм после сна, но и выработаете полезную привычку.

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