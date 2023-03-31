Компания из Ижевска получила 30 млн рублей на развитие импортозамещающего производства для «КАМАЗ»

С подачей заявки предприятию помогла корпорация развития Удмуртии Фото: Архив КП

Ижевская научно-производственная фирма «Евродеталь» получила грант на импортозамещающее производство труб для компании «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предприятие специализируется на изготовлении и обработке металлопроката. Помимо этого работники фирмы также заняты научно-исследовательскими и конструкторскими разработками в сфере металлообработки и станкостроения. С подачей заявки и подготовкой документов предприятию помогли специалисты корпорации развития Удмуртии.

«Теперь компания сможет доработать продукт под технические требования крупного заказчика – компании «КАМАЗ». В этом году мы также можем помочь производственным предприятиям Удмуртии с оформлением заявки на грант», – заявил врио директора корпорации Владимир Смирнов.

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