Мужчину из Ижевска осудят за мошенничество со страховкой

Уголовное дело направлено в суд Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске по обвинению в мошенничестве со страховкой на машину осудят местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018 году мужчина предложил трем знакомым инсценировать кражу застрахованной машины. После этого он отправился в полицию и сказал, что его автомобиль угнали. Таким образом он украл более 750 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

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