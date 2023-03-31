Более 126 тысяч россиян сменили имена и фамилии в 2022 году

За последние 10 лет число записей о смене имени или фамилии увеличилось на 46 тысяч Фото: Константин ИВШИН

На 46 тысяч увеличилось число записей о смене имени или фамилии у жителей России за последние 10 лет. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные Минюста.

Так в 2012 году фамилию или имя и отчество сменили 80 507 россиян, а в 2022 – уже 126 572. Причины могут быть разными – часто люди меняют паспортные данные из-за их неблагозвучности, сложности произношения или негативных ассоциаций. В любом случае люди стремятся изменить жизнь и начать все с нуля.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что нет ничего удивительного в увеличении актов о смене имени.

«С развитием социальной инженерии и переводом многих сервисов в удобный для человека режим (центры госуслуг) сменить имя или фамилию стало гораздо легче. Кроме того, безболезненно и быстро поменять свои «реквизиты» могут и подростки, достигшие 14 лет и оформляющие паспорт. Также влияет на смену имени оторванность от исторических традиций и доминирование внешних факторов над внутренними», – сказал юрист.

Напомним, ранее мы писали о именах и фамилиях, которые приобрели жители Ижевска. К примеру, теперь в городе живут Эмерсон, Каэдэ и Кусанаги Акира.

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