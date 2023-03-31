Почти 3 млн рублей украли мошенники у 40-летней жительницы Удмуртии

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

40-летняя женщина из Глазовского района лишилась почти 3 млн рублей после разговора с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В конце февраля женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Потерпевшая испугалась и выполнила все требования звонившего – он убедил ее взять деньги в кредит у банка и перевести их на безопасный счет. Через день ей снова позвонили, и она оформила второй кредит. В общей сумме женщина перевела злоумышленникам 2,8 млн рублей.

Когда потерпевшей позвонили в 3 раз, она поняла, что общается с мошенниками и отказалась выполнять их требования. Тогда звонившие начали ей угрожать. После этого женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

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