Гороскоп на день: 2 апреля Раки могут получить повышение, а Стрельцам сделают сюрприз

Рассказываем, что пророчат звезды Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска открыл тайну, что же ждет нас 2 апреля.

ОВЕН

Весеннее настроение, привлекательный человек… Овны купаются в любви, причем любви взаимной, и абсолютно счастливы.

ТЕЛЕЦ

Придется пересмотреть некоторые свои взгляды – появится причина серьезно о чем-то задуматься.

БЛИЗНЕЦЫ

Ощущение, что все ваше окружение хочет вас чему-то поучать и давать непрошенные советы. Но никто не знает, что вам нужно, лучше, чем вы.

РАК

День даст отличную возможность получить повышение – главное, схватить удачу за хвост.

ЛЕВ

Чтобы не провести день впустую – проявите терпение и доведите дела до конца. Но вас постоянно будут отвлекать.

ДЕВА

Пришла пора наводить порядок в доме! Окна сами себя не помоют. А вы заодно избавитесь от лишнего.

ВЕСЫ

Увы, как бы сильно вам ни была нужна поддержка, окружающим не до вас. Справляться со своими проблемами придется одному.

СКОРПИОН

Вторая половинка даст повод для ревности, причем весьма серьезный. И еще будет наслаждаться, глядя на ваши страдания.

СТРЕЛЕЦ

Кто-то решит сделать вам маленький сюрприз. А в итоге получится большое счастье.

КОЗЕРОГ

День стоит посвятить своему образованию и приобретению новых навыков. Вы вот, например, умеете крестиком вышивать? А почему бы не научиться?

ВОДОЛЕЙ

У Водолеев появятся деньги. Да, кто-то очень сильно вас любит.

РЫБЫ

Напряженный день, к тому же кому-то просто хочется вывести вас из себя. Будьте мудрее.

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