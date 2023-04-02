Погода на день: 2 апреля в Ижевске пасмурно и +8 °С

Магнитное поле спокойное Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня воскресенье, 2 апреля, идеальный момент чтобы хорошо расслабиться вместе с друзьями. В столице Удмуртии в течение дня ожидаются пасмурная погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +8 °С. Ветер южный 1-2 м/с. Ночью похолодает до +3 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 79%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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