2 млн рублей перевел мошенникам 24-летний житель Удмуртии

Глазовчанин оформил кредиты в 4 банках, чтобы отправить злоумышленникам Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Глазове 24-летний местный житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчине позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и сообщили о попытке незаконной транзакции. Нужно было взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Мужчина оформил онлайн-кредиты в четырех банках на 2 млн рублей и отправил злоумышленникам. После этого он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

С аналогичными заявлениями обратились два жителя Ижевска и сарапульчанин. Общий ущерб составил 1,3 млн рублей. А жительница Глазова во время разговора поняла, что ее пытаются обмануть, и прекратила общение.

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