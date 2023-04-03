Детский сад в Воткинске закрыли на дезинфекцию из-за кишечной инфекции у детей

Детсад возобновит работу 8 апреля Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня, 3 апреля, на дезинфекцию закрыли детский сад №33 в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В конце марта у нескольких детей выявили признаки кишечной инфекции. 28 марта в детском саду провели эпидрасследование, а также провели лабораторные исследования. Помещения продезинфицировали, а воспитанники и сотрудники учреждения проходят медицинское обследование. Детсад возобновит работу 8 апреля.

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