9-летнюю девочку сбили на тротуаре в Ижевске

Девочка получила травмы. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

1 апреля, примерно в 11:00 напротив дома №206 по улице Коммунаров в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии.

Автомобиль «ГАЗ», за рулем которого находился 32-летний мужчина, двигался задним ходом по тротуару и, не заметив 9-летнюю девочку, сбил пешехода.

В результате ДТП ребенок получила травмы.

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