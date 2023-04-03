29-летний мужчина напал на полицейских на автовокзале в Ижевске

Мужчину оштрафовали Фото: Диля Ахмадишина

29-летнего жителя Ярского района осудили за нападение на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

В ноябре 2022 года на автовокзале по ул. Красноармейская полицейские подошли к мужчине с явными признаками наркотического опьянения. Они попытались успокоить нарушителя порядка, но он набросился на полицейских с кулаками и ударил одного из них телефоном в шею. После этого его задержали.

Во время судебного заседания мужчина признал вину в полном объеме. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

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